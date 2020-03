Arouca abre o seu álbum dos golos

Numa altura de pausa nas competições em que as saudades do futebol abundam, relembrar as alegrias já vividas esta época pode ser uma forma de saciar a fome de bola. Foi esta a lógica encontrada pelo Arouca para, nesta sexta-feira, começar a recuperar os golos da temporada em curso, nomeadamente os de agosto.





Nesse mês, o líder da Série B do Campeonato de Portugal disputou a 1ª e 2ª jornadas, somando duas vitórias, em casa do Trofense e na receção ao Amarante. Na primeira, Thales, de livre direto, e Elísio, numa recarga, coloriram o triunfo por 2-1; já com os amarantinos foi de novo o brasileiro, mas de penálti, a marcar, bem como Adílio a garantirem os três pontos com dois golos sem resposta.Veja os primeiros golos de 2019/20 dos arouquenses: