Arouca anuncia continuidade da ligação com a 'Bluetooth'

À medida que a temporada de regresso à 2ª Liga é preparada, o Arouca anunciou esta sexta-feira um acordo mais do lado comercial. A 'Bluetooth', empresa de importação e exportação de telemóveis sediado na freguesia de Várzea, concelho de Arouca, continuará como patrocinador oficial do emblema das terras de Santa Mafalda na próxima temporada.





"Bluetooth continuará a ser patrocinador oficial do FC AroucaA empresa de importação e exportação de telemóveis, sediada em Várzea irá continuar a apoiar a nossa equipa na próxima temporada no regresso à 2ªliga. A Bluetooth mostra-se assim lado a lado com o FC Arouca e com a vontade de contribuir positivamente no nosso clube de forma a que os objetivos sejam alcançados."