Arouca contrata venezuelano Anthony Blondell por um ano com opção de compra

O Arouca anunciou, na segunda-feira, a contratação, por empréstimo com opção de compra, do avançado venezuelano Anthony Blondell, que chega aos recém-promovidos à II Liga cedido pelos canadianos dos Vancouver Whitecaps, da Liga norte-americana de futebol (MLS).

Aos 26 anos, o venezuelano parte para a primeira experiência na Europa, depois de, na temporada passada, ter sido emprestado aos chilenos do Huachipato, pelos quais apontou quatro golos em 18 jogos.

O avançado foi ainda o melhor marcador do campeonato venezuelano, em 2017, com 24 golos em 40 jogos ao serviço do Monarcas, o que lhe valeu uma ida para a MLS.

Anthony Blondell junta-se aos reforços já anunciados da formação de Armando Evangelista, como o guarda-redes Fernando Castro, o defesa central Brunão, os médios Diogo Clemente, Henrique Martins e Yaw Moses e os avançados Heliardo, Gustavo Balotelli e Júnior Sena.