Arouca e Vizela garantem que sorteio nunca foi hipótese

Arouca e Vizela garantem que nunca foi colocada na mesa, por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a hipótese de haver um sorteio entre os oito clubes que seguiam nos dois primeiros lugares de cada série do Campeonato de Portugal para decidir as subidas à 2ª Liga.





"Isso não faria qualquer sentido, é ridículo! E também ninguém prometeu que haveria playoff, basta ler o comunicado que a FPF emitiu em abril. O Vizela defendeu sempre, com base nesse comunicado, que a única forma justa seria a subida das duas equipas com mais pontos. Nunca iríamos entregar a subida à sorte de um sorteio, não cabe na cabeça de ninguém", disse a Record o presidente da SAD do Vizela, Diogo Godinho.Joel Pinho, diretor-desportivo do Arouca, confirma. "Nunca fomos informado de tal cenário. Depois do comunicado da FPF a 8 de abril, fomos bem claros relativamente à nossa posição e tudo o que possam dizer para além disto é mentira. Não faz qualquer tipo de sentido. É normal que haja frustração por parte de alguns mas, atendendo à situação atual e às diretrizes impostas, foi a decisão mais justa", explicou ao nosso jornal o dirigente arouquense.Recorde-se que Luís Torres, presidente da SAD do Olhanense, havia afirmado que os oito clubes tinham chegado a um acordo para a realização de um sorteio caso não houvesse condições de jogar o playoff.