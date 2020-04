Arouca espera que FPF indique as duas equipas que acedem à 2ª Liga pela "meritrocacia"

O Arouca emitiu há minutos um comunicado, onde diz respeitar a decisão tomada pela FPF em cancelar todas as suas competições seniores, esperando que as duas equipas indicadas para aceder à 2ª Liga o sejam com base na "meritocracia classificativa".





Recorde-se que, à data da suspensão da suspensão das competições devido à pandemia do coronavírus, o Arouca era líder da Série B, com 58 pontos. Em termo comparativo com os líderes das outras séries, só o Vizela, da Série A, supera os arouquenses, com 60."Na sequência da decisão da Federação Portuguesa de Futebol em concluir as competições seniores, a Futebol Clube de Arouca – Futebol S.D.U.Q. vem por este meio comunicar:1. Respeitamos a decisão tomada no sentido de concluir todas as competições seniores, pois entendemos que salvaguarda os interesses de todos os agentes desportivos e, em específico, a saúde pública.2. A Federação Portuguesa de Futebol informou ainda que vai analisar e comunicar de que forma serão indicados os dois clubes à II Liga de futebol.3. Neste aspeto, entendemos que, uma vez concluído o campeonato sénior de futebol, não poderá haver outra forma de avaliar a indicação dos dois clubes que não seja com base na meritocracia classificativa à data da suspensão.4. Isto é, a Federação Portuguesa de Futebol deve indicar os dois clubes que conseguiram obter melhor resultado classificativo (entenda-se mais pontos) à data da suspensão da competição.5. Pois só desta forma se poderá garantir e valorizar a dedicação, esforço e mérito dos jogadores que compõem as equipas nesta competição e, consequentemente, a verdade desportiva.A Direção. Arouca, 08.04.2020."