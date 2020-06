Arouca garante contratação em definitivo de Heliardo

O Arouca anunciou hoje a contratação em definitivo do avançado brasileiro Heliardo, que nas duas últimas épocas esteve emprestado ao emblema que vai regressar à II Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado publicado no sítio oficial do clube na Internet, os arouquenses não referiram a duração do contrato, garantindo apenas que o avançado, de 28 anos, "assinou em definitivo e fará parte do plantel na próxima temporada", depois de duas temporadas por empréstimo dos brasileiros do Cianorte, durante as quais disputou apenas uma partida, devido a duas graves lesões.

Antes de rumar a Arouca, Heliardo atuou na I Liga portuguesa, ao serviço do Tondela, tendo apontado quatro golos em 40 jogos.