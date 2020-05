Arouca pede a Fernando Gomes que "honre a sua palavra"

A decisão do Governo em apenas retomar a Liga NOS e a Taça de Portugal e o cenário que tem sido avançado nas últimas horas de que não haveria subidas no Campeonato de Portugal fez o Arouca emitir um comunicado, onde diz confiar "plenamente" na palavra de Fernando Gomes e da Federação Portuguesa de Futebol que preside.





Recorde-se que, no último dia 8 de abril, a FPF anunciou o cancelamento do Campeonato de Portugal e que em breve indicaria as duas equipas que acederiam à 2ª Liga. O Arouca, líder da Série B, com 58 pontos, à data do cancelamento da prova, era um dos líderes com mais pontos, a par do Vizela (Série A, com 60 pontos). É nessa lógica que o clube liderado por Carlos Pinho entende que deve ser um dos clubes indicados para a 2ª Liga em 2020/21."Arouca, 01.05.2020Na sequência do comunicado do Exmo. Sr. Primeiro Ministro do Governo de Portugal em que informa que somente a primeira liga vai retomar a atividade, a Futebol Clube de Arouca – Futebol S.D.U.Q. vem por este meio comunicar:1. Respeitamos, na íntegra, tal decisão.2. Da mesma forma, confiamos totalmente na Federação Portuguesa de Futebol e, em específico, na palavra do seu Presidente.3. Por isso, lembramos que, em 08.04.2020, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu concluir o campeonato sénior de futebol e comunicar que serão indicados os dois clubes à II Liga de futebol.4. Em consequência, a Futebol Clube de Arouca - Futebol SDUQ espera com expectativa que a Federação Portuguesa de Futebol – pessoa coletiva que muito respeitamos e sempre atuou de boa fé - honre a sua palavra!5. Neste aspeto, aguardamos, a todo o momento, que a Federação Portuguesa de Futebol homologue o campeonato e indique a Futebol Clube de Arouca – Futebol SDUQ para competir na II Liga já na época desportiva 2020/2021.6. Qualquer decisão que contrarie esta indicação porá em causa a verdade desportiva e o esforço de quem mais investiu no trabalho e sempre acreditou ser capaz de atingir os objetivos a que se propôs.7. Por isso mesmo dizemos que acreditamos na Federação Portuguesa de Futebol e na palavra do seu Presidente.8. Pois só desta forma se poderá garantir a honra e dignidade das instituições e de todos os agentes desportivos.A Direção."