Arouca: Sheriff falha deslocação a Paredes

Sheriff sabe que vai ver interrompida uma série de oito partidas consecutivas na titularidade no centro do ataque do Arouca. O ponta-de-lança ganês viu o quinto cartão amarelo no empate (3-3) em casa do Felgueiras e vai, por isso, falhar a deslocação a Paredes, a contar para a 22ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal, no próximo domingo.





Henrique Nunes vê-se assim privado de um dos seus dianteiros, sendo que Heliardo, Valdu Té e André Silva são hipótesis para substituir Sheriff.