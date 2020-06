Arouca: Tridente não vai renovar

Benny, André Salvador e Elísio não vão continuar no plantel da próxima temporada do Arouca. O central e os dois médios estão prestes a concluir os respetivos vínculos com o emblema e os mesmos não serão renovados.





O defesa realizou três épocas ao serviço do clube, marcando cinco golos em 52 jogos; já Salvador e Elísio representaram o Arouca ‘apenas’ nesta campanha e participaram ambos em 21 jogos, com o primeiro a marcar três golos e o segundo um.