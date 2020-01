Arouca vai a Amarante com "grande intensidade"

O Arouca aumentou para cinco os pontos de vantagem sobre o 2º lugar no início da 2ª volta e,domingo, no terreno do Amarante, vai em busca de vincar a sua posição de líder. Henrique Nunes quer "grande intensidade" dos seus jogadores para fazer mossa no adversário.





"Eles têm sofrido poucos golos. Não há dúvidas de que o Amarante é uma equipa que se apresenta em bloco muito baixo, mas nós somos uma equipa com uma característica fundamental: gostando de ter bola, damos muita objetividade ao nosso jogo. Vamos tentar colocar grande intensidade", afirmou o treinador arouquense, em declarações à FCA TV.Ainda que o duelo seja contra uma equipa abaixo da linha de água, o técnico do emblema das terras de Santa Mafalda não espera que os três pontos já estejam cantados. "Os jogos nunca são fáceis e sabemos que vamos encontrar dificuldades porque este Amarante fez um excelente campeonato na época passada. Este ano não está a fazer a época que fez na época passada, mas tem excelentes executantes. Sabemos as dificuldades que vamos ter e este jogo não foge à regra. Vamos procurar cimentar a nossa posição como líder do campeonato em Amarante", concluiu.