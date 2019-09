Arouca vai a eleições dia 5 de outubro

Estão marcadas para o próximo dia 5 de outubro, entre as 17 e as 22 horas, as eleições que vão eleger os novos corpos sociais do Arouca para o triénio 2019/2022. Carlos Pinho é o único candidato ao ato eleitoral, encabeçando a lista BRecorde-se que o mesmo sufrágio estava agendado para 29 de junho, mas uma providência cautelar interposta pela lista A, de António Matos, ex-atleta e treinador do clube, suspendeu a decisão da comissão eleitoral de excluir a lista A da corrida aos votos por haver elementos da lista que já haviam, do ponto de vista estatutário, perdido o direito de sócios. O ato eleitoral ficou na altura suspenso por esta razão.Ora, entretanto, o Tribunal Judicial de Arouca sentenciou como improcedente a dita providência cautelar, ficando Carlos Pinho sozinho na corrida às urnas. A comissão eleitoral, presidida por José Luís Alves, comunicou ontem a nova data da assembleia eleitoral.Paulo Cerqueira e António Jorge Teixeira são os vice-presidentes da lista do presidente que se demitiu em maio último e conduzia os destinos do clube desde 2006. Fábio Vasconcelos é o presidente do Conselho Fiscal e José Luís Alves da mesa da Assembleia Geral.O Arouca desceu na última temporada ao Campeonato de Portugal, lutando agora pelo regresso à 2ª Liga. Os arouquenses, orientados por Henrique Nunes, ocupam o 2º lugar da Série B.