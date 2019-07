Arouca vence Lourosa em jogo-treino

O Arouca superiorizou-se ao Lourosa, esta manhã, em jogo-treino disputado no Estádio Municipal de Arouca. A equipa de Henrique Nunes venceu com dois golos sem resposta.



No último lance da primeira parte, já um minuto para além dos 45', Benny deu sequência da melhor forma a um canto cobrado da direita por Thales, com um cabeceamento bem sucedido, que abriu o marcador.