Arranque da época 2022/23 no Lusitânia de Lourosa com mais dois reforços

A nova temporada do Lusitânia de Lourosa está assente numa total renovação. No que diz respeito ao plantel, já são conhecidas 19 saídas, seis renovações e quanto mais entradas estão na calha, além das 15 concretizadas.Hoje foram reveladas as contratações de Daniel Rodriguez, ex-Oliveira do Hospital e Joel Marques, ex-Felgueiras 1932.O jogador colombiano de 27 anos fecha a ala direita do setor defensivo dos Lusitanistas. Cumpre a sétima temporada no futebol nacional, contando passagens pelo Quarteirense, Armacenenses, Benfica Castelo Branco, Académica Coimbra.Quanto ao segundo reforço, é um extremo rápido que pode jogar nos dois corredores do ataque. Com formação dividida entre Varzim e Rio Ave, construiu a sua carreira em clubes do minho, como Cerveira, Merelinense e Limianos.A direção presidida por Hugo Mendes perspetiva uma época ambiciosa e dotar o plantel sob as ordens Luis Pinto, com todas as condições que permitam lutar pela subida à Liga 3, são os propósitos e grandes objetivos dos leões da Feira.A equipa técnica, que é constituída pelo treinador Luís Pinto, apoiado pelos adjuntos Mirandinha, Cláudio Borges, Maurício Santos, Vítor Maia e João Costa, agenda todos os pormenores para o início de trabalhos amanhã, com os exames médicos. Seguem-se os testes físicos a 1 e 2 de agosto e no terceiro dia do mês decorrerá o primeiro treino.