Artur vai deixar o ‘seu’ Beira-Mar

Artur está de saída do Beira-Mar. O camisola 7 dos aveirenses, que nesta época terminaram no 6.º lugar da Série C do Campeonato de Portugal, estava em final de contrato e não foi convidado a renovar, pelo que, aos 36 anos, se escreve um ponto final na ligação do futebolista ao emblema por quem fez 262 jogos, ele que se prepara agora para prosseguir a carreira noutro destino.





Natural de Aveiro, foram ao todo 12 as temporadas de ligação do médio ao Beira-Mar a nível sénior, mais três nas camadas jovens. Com as cores ‘aurinegras’, venceu o título de campeão da 2ª Liga, em 2005/06 e 2009/10, o de campeão da Divisão de Elite e da Supertaça da AF Aveiro, na época passada, e da Taça da AF Aveiro, há duas temporadas.Jogou na Liga Europa, em 2016/17, pelo Arouca e ainda representou Marítimo, Gafanha e Avanca. No estrangeiro, teve uma curta experiência ao serviço dos ucranianos do Chornomorets, em 2012/13.