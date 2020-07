Assembleia da SAD do U. Madeira adiada para Setembro

A Assembleia Geral da SAD do União acabou adida para o próximo dia 14 de Setembro, de novo para as 14 horas. Esta tarde, o acionista António Lopes não marcou presença, enquanto o CF União esteve representado do Sérgio Nóbrega e Sofia Ramos esteve em representação da Somagesconta. Catarina Lopes, filha de António Lopes, passou pelo local, anterior sede do clube, tendo sido informada que a documentação que iria levantar a pedido do seu pai, só amanhã lhe poderá ser entregue. Estanislau Barros, presidente da assembleia geral, revelou que a decisão tomada foi "uma decisão unânime dos accionistas que estiveram presentes". Este adiamento foi justificado "pela não presença do acionista, o senhor António Lopes, que tinha feito um requerimento onde alguns dos pontos da ordem de trabalhos, constavam na mesma a seu pedido. Assim, os accionistas acharam melhor adiar a assembleia". Questionado se António Lopes teria justificado a sua ausência, o presidente da assembleia geral, foi direto: "Não justificou a ausência". Quanto à continuidade da SAD a competir no Campeonato de Portugal, Estanislau Barros revelou que não tinha qualquer conhecimento sobre tal matéria, embora ressalvando que "se algum acionista manifestar intenção de inscrever o União SAD no campeonato de Portugal, o atual conselho de administração, poderá fazer essa inscrição".





Recentemente o futebolista Pathé Ciss que esteve no Famalicão por empréstimo dos unionistas, foi vendido aos espanhóis do Fuenlabrada, que milita da segunda divisão espanhola. Esta venda rendeu aos madeirenses um encaixe financeiro de 50 mil euros para pagar dívidas existentes, embora em termos de contrato, o valor para uma possível transação, os espanhóis teriam de pagar 250 mil euros. No entanto, face às muitas dificuldades financeiras que os madeirenses atravessam, os dirigentes unionistas venderam bem abaixo desse valor. António Lopes questiona a verba recebida e para onde foi parar esse valor. Estanislau Barros confirmou que o "dinheiro entrou na conta do União e foi uma transação controlada pela FIFA", embora ressalvando que essa questão devia ser respondida pelo conselho de administração da SAD e não por si.António Lopes sabe que " o dinheiro investido na SAD do União, já o tenho todo como perdido. Não tenho ilusões". No entanto, revelou que vai fazer "uma exposição para o senhor presidente do Governo Regional e para o senhor secretário da educação que tutela o desporto, de forma a perceberem o que se passa no União, pois estão brincando com dinheiros públicos". O acionista vai mais longe nas denúncias: "Afinal, após muita insistência minha, sempre confirmaram que quando União esteve na 1ª Liga, houve vendas de jogadores por mais de um milhão de euros. Até então, nunca tinham revelado tal facto. Isto é uma doença crónica, pois há incumprimentos com atletas, treinadores e fornecedores".O acionista que detém 28,65 por cento das ações da SAD azul e amarela, afirmou que vai pedir um "inquérito judicial e que o mesmo vai ser pago pelo União". Quanto a nova assembleia geral de accionistas, António Lopes acredita que a "mesma irá realizar-se até meados do mês de Agosto".