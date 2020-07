Ataque do Arouca bem apetrechado

Com as permanências de Adílio, Bukia, Heliardo e André Silva e as contratações de Gustavo Balotelli, Júnior Sena e Anthony Blondell, Armando Evangelista tem neste momento sete opções para o sector ofensivo do Arouca.





O mesmo será dizer que o ataque dos arouquenses está bem apetrechado e não estará longe de estar fechado.