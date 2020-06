Ataque precisa de caras novas

Após as aquisições de Fernando Castro, Brunão e Diogo Clemente, o Arouca aponta ao reforço do seu sector ofensivo. Fábio Fortes está em final de contrato e, se sair, o clube terá de encontrar um novo homem-golo. Por outro lado, o plantel ‘só’ tem 3 extremos - André Silva, Adílio e Bukia -, pelo que as alas também terão de ser reforçadas.





Recorde-se que os arouquenses foram, a par do Vizela, um dos emblemas promovidos à 2.ª Liga para 2020/21.