Atlético vence no fim

Suado, mas importante. Um golo de Luís Rodrigues ao cair do pano garantiu o triunfo (1-0) do Atlético em Évora, permitindo à turma alcantarense apanhar o Pêro Pinheiro, que empatou com o 1º Dezembro (1-1), no topo da Série 2 da fase de subida.Na Série 1, destaque para a vitória (1-0) do Amarante na receção ao Salgueiros, enquanto o líder Lusitânia Lourosa não foi além de um nulo frente ao Vianense.