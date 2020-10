Aves desqualificado do Campeonato de Portugal

O Aves foi desqualificado oficialmente do Campeonato de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol já informou os clubes, apurou Record.





Terça-feira, o Conselho de Disciplina da FPF determinara a subtração de três pontos ao Aves devido à existência de dívidas salariais."Decide-se julgar a acusação procedente por provada e, em consequência, condena-se a arguida Clube Desportivo das Aves – Futebol, SAD, pela prática da infração disciplinar prevista e punida pelo n.º 1 do artigo 74.º, do RDLPFP19, na sanção de subtração de 3 (três) pontos, a aplicar nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 48.º do RDLPFP19", pode ler-se na nota divulgada.A subtração de pontos é "é aplicada à classificação final obtida na época desportiva em curso à data em que a decisão que a aplicar se torne executória", de acordo com o Regulamento Disciplinar.