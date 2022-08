Balotelli assina pelo Amarante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Renato Coimbra já conta com Balotelli no plantel que vai competir no Campeonato de Portugal.

A cumprir a quinta temporada no futebol português, o ponta de lança natural da Guiné-Bissau regista no seu percurso jogos pelo Limianos, Ferreira de Aves, Lusitânia de Lourosa e Pevidém.

Aos 25 anos, entra no emblema alvinegro com objetivo de ganhar valorização e contribuir para um bom desempenho do Amarante em 2022/23.

Por outro lado, o clube renovou com o guarda-redes Ivan Cruz e com o médio Faissal.