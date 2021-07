Barreirense sobe ao Campeonato de Portugal

Quatro anos depois, o Barreirense – clube centenário com 22 presenças no escalão principal – está de regresso às provas nacionais, após o triunfo, por 6-2, no reduto do FC Setúbal, na derradeira ronda da 1ª Divisão da AF Setúbal.





Com 23 pontos e a mesma diferença de golos marcados e sofridos (19) do Moitense, que ganhou 5-1 na casa do Palmelense, o título só ficou decidido pelo facto de o Barreirense ter mais um golo marcado (26 contra 25).Bruninho, autor de um hat-trick, Cajó, Serginho e Crisanto marcaram os golos do Barreirense, enquanto o Palmelense ‘faturou’ por Mica e Serginho. No duelo entre o FC Setúbal e Moitense, Alexandre Correia (hat-trick), Diogo Rolo e Patrick marcaram para o vice-campeão que regressa à Taça de Portugal. Jovane, aos 88 minutos, fez o golo do FC Setúbal que acabou com o sonho do Moitense.