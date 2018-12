BC Branco: Objetivos de João Vasco cumpridos em época de sonho

O avançado do Benfica e Castelo Branco (emprestado pelo Tondela) está a cumprir uma época para mais tarde recordar, tendo chegado à paragem natalícia como melhor marcador da Série C do Campeonato de Portugal, com 10 golos e com a sua equipa em primeiro na classificação. Nas quatro Séries do terceiro escalão nacional só existe outro jogador que alcançou igual feito, que é Abdoulaye Daffé, do Gondomar, que disputa a Série B.

Record entrou em contacto com o jogador da formação albicastrense e este mostrou-se surpreendido com este dado estatístico, dizendo que a época positiva da equipa o tem ajudado a ter bom rendimento a nível individual. "Quando o sucesso coletivo acontece, as coisas fluem e aparecem naturalmente. É gratificante estar em 1º e estou muito feliz por poder ajudar a equipa. Sabemos que falta muito e temos de trabalhar para não perder a liderança. Precisamos de ser consistentes e profissionais", explicou o português, de 23 anos. No que diz respeito aos objetivos de época, João Vasco não estabelece uma meta de golos, preferindo pensar em melhorar todos os dias. "Prefiro pensar dia após dia, para chegar a domingo e atingir os objetivos coletivos e individuais. Não tenho uma meta de golos concreta, prefiro pensar que temos de ganhar", conclui.





Apesar de ser um futebolista ainda bastante jovem, João Vasco já passou pelos distritais de Viana do Castelo, representando Darquense e Vitorino Piães; pela 2.ª Liga, com as cores do Gil Vicente; e, atualmente, disputa o Campeonato de Portugal. Falta ainda estrear-se na Liga principal, mas a época positiva que está a fazer e o contrato que tem com o Tondela, até 2020, permitem ao vianense ter esperança de alcançar o patamar máximo do futebol português. "Jogar na 1.ª Liga é um sonho de criança, mas, como já disse, eu penso num dia de cada vez" disse o goleador da equipa albicastrense.