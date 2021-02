BC Branco vence Sertanense num jogo com sete golos... na segunda parte

O Benfica e Castelo Branco venceu o Sertanense, por 4-3, esta sexta-feira, num jogo que, ao intervalo, estava... 0-0. Neste dérbi regional da 16ª jornada da Série E do Campeonato de Portugal, os golos apareceram apenas na segunda parte.





Murilo Rosa, de penálti, fez o 1-0 para os albicastrenses aos 51' e, pouco depois, Clayton ampliou para 2-0 (57'). Muacir reduziu para o Sertanense aos 64' mas Rodriguez, aos 78', voltou a dar uma margem mais confortável ao Benfica e Castelo Branco. A reação do emblema da Sertã surgiu apenas três minutos depois, com Sunday, de cabeça, a bater o guardião da casa.Mas as emoções não ficaram por aqui, uma vez que o Sertanense, já reduzido a dez, por expulsão do capitão Miguel Pinéu, empatou aos 90', por Bruno Eduardo. Até que, aos 90'+7, o árbitro assinalou penálti a favor do Benfica e Castelo Branco e Turé não falhou.Com este resultado, o Benfica e Castelo Branco subiu ao 3º lugar da Série E do Campeonato de Portugal, com 20 pontos, enquanto o Sertanense continua na 10ª posição, com 11. A U. Leiria lidera destacada, com 33, seguida pelo Oliveira do Hospital (22).