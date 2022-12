Beira-Mar apresenta Miguel Valença como novo treinador

O Beira-Mar apresentou Miguel Valença como novo treinador esta terça-feira. O técnico português, de 33 anos, vai render Ricardo Maia no cargo depois de ter arrancado a temporada ao serviço da Académica, na Liga 3, orientado os academistas em oito partidas oficiais.Valença assume agora os destinos dos aveirenses, na Série B do Campeonato de Portugal. A formação do Beira-Mar ocupa o sexto lugar da classificação, com 17 pontos ao cabo de 12 rondas.O jovem técnico orientou ainda na carreira o Real, o Anadia e o Oliveira do Hospital.