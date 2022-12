Beira-Mar celebra protocolo com a ACAPO

O Beira-Mar celebrou este sábado um protocolo com a delegação de Aveiro da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO).





No Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalado hoje, a comitiva da ACAPO, composta por associados e acompanhantes, esteve em contacto com os elementos do plantel sénior no final do treino matinal, no Estádio Mário Duarte.

O acord engloba ainda entradas gratuitas para os associados da ACAPO nos jogos em casa para o Campeonato de Portugal.