Beira-Mar regressa aos campeonatos nacionais com vitória em Leiria

O Beira Mar assinalou esta sexta-feira o regresso aos campeonatos nacionais com uma vitória por 1-0 em casa da União de Leiria, no jogo inaugural do Campeonato de Portugal (Série C).





No Magalhães Pessoa, o marcador só foi inaugurado à passagem dos 75 minutos, com Isaac Cissé a dar a vitória ao conjunto comandado por Ricardo Sousa.Os aveirenses terão na próxima semana o seu primeiro jogo em casa, frente à U. Santarém. Já a equipa leiriense, treinada por Filipe Cândido, visita o reduto do Fontinhas.