Belenenses SAD empresta Gonçalo Teixeira ao Esperança de Lagos

Gonçalo Teixeira, jovem algarvio de 19 anos, é reforço do Esperança de Lagos, penúltimo classificado da Série D do Campeonato de Portugal, por empréstimo do Belenenses SAD.





O jogador, formado no Louletano, cuja equipa principal representou quando ainda era júnior, pode atuar a defesa-direito (a posição em que jogou mais vezes nos sub-23 do Belenenses SAD) ou a extremo-direito e é mais um reforço ao dispor do treinador Roberto Alberto.O Esperança de Lagos, que subiu esta época ao Campeonato de Portugal, tem a permanência como objetivo.