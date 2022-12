Bernardo Fortunato e a boa fase do Sertanense: «Vamos fazer de tudo para que continue»

Com apenas uma derrota nos últimos oito jogos, o Sertanense está a apenas três pontos dos lugares que dão acesso à fase de subida na série C do Campeonato de Portugal, num cenário que deixa o médio Bernardo Fortunato confiante para o resto da época."Estamos numa série muito equilibrada, numa semana tanto estamos nos dois primeiros como na semana seguinte estamos perto dos lugares de despromoção. Estou convicto de que vamos entrar em todos os jogos com o intuito de ganhar, mas vamos fazer o que fizemos até agora, que passa por pensarmos num jogo de cada vez. Tenho certeza que o plantel e a equipa técnica vão fazer de tudo para que esta fase positiva continue", explicou o jovem, em declarações à sua assessoria.Autor do golo que valeu o triunfo ao Sertanense na última jornada, frente ao Loures, Bernardo Fortunato, que soma três golos em 2022/23, não esconde a felicidade pela época que está a realizar: "Os números são muito positivos e claro que me deixam satisfeito. São resultado do trabalho e da dedicação diária. Como é óbvio, reflete-se na confiança que tenho em jogo, sentir que contam comigo dá logo motivação extra para que no fim de semana tenha um bom desempenho. Sinto que, ao longo da temporada, tenho vindo a melhorar as minhas exibições e espero continuar assim até ao final da época".