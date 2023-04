Bernardo Fortunato foi totalista no Sertanense em 2022/23: «Não esperava uma época assim»

O campeonato pode não ter terminado da melhor forma para o Sertanense, isto na medida em que o clube perdeu com o Alcains na última jornada da série C do Campeonato de Portugal, mas a verdade é que a temporada 2022/23 irá ficar na memória de Bernardo Fortunato. Aos 22 anos de idade, o médio, que cumpre a segunda época ao serviço do conjunto da Sertã, alinhou em todos os minutos de competição (2.520), sendo assim o único totalista do plantel."Os 28 jogos completos não eram, de todo, algo pensado no início da época, mas com o passar do tempo fui acreditando que podia ser um objetivo alcançável. Foi algo conquistado com trabalho semanal, sem dúvida. No final da época foram aparecendo algumas dores devido ao cansaço acumulado, mas com o tratamento necessário foi possível alcançar esta marca", referiu Bernardo Fortunato à sua assessoria de imprensa.Para além deste registo, o médio conseguiu ainda apontar seis golos e fazer uma assistência, num cenário que o deixa, de forma natural, bastante satisfeito: "Ter sido o melhor marcador da equipa juntamente com o Karamoko era algo que também não estava à espera, não esperava uma época assim. Em mais de metade dos jogos alinhámos com um sistema de dois médios, algo que me afastava um pouco da área adversária e que me conferia um papel mais de equilíbrio. No entanto, acabou por ser uma época muito positiva nesse aspeto e consegui bater o meu recorde de golos numa temporada", rematou.No plano coletivo, o Sertanense terminou o campeonato no 7º lugar da tabela classificativa, com 36 pontos.