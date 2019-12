Beroe Stara Zagora de olho em Leleco e Sapara

O médio Leleco e o avançado Sapara, que se têm destacado ao serviço do Olhanense, líder da Série D do Campeonato de Portugal, estão nas cogitações dos búlgaros do Beroe Stara Zagora e foram este domingo observados pelo preparador físico daquele clube, Plamen Lipenski, no duelo frente ao Amora.





A excelente campanha dos rubronegros tem motivado a cobiça em vários dos seus jogadores (o Farense, por exemplo, há muito que segue Sapara) e Plamen Lipenski, que já trabalhou no Olhanense, como treinador principal e também como preparador físico, veio observar de perto possíveis reforços para o oitavo classificado do campeonato búlgaro.O Beroe Stara Zagora conta nos seus quadros com dois portugueses, os médios Pedro Eugénio, que na sua formação passou por Farense, Sporting e Benfica, e Rúben Brígido, que deu nas vistas na União de Leiria e representou ainda o Marítimo.