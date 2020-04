Bruno Abreu vai treinar o “novo” clube

A Associação Desportiva União da Madeira já elegeu o técnico que irá comandar a equipa na temporada 2020/21 e que irá competir na I Divisão Regional. A decisão de formar um novo clube foi tomada pelos atuais dirigentes unionistas que já se demarcaram SAD azul e amarela. A pandemia COVID-19 atrasou a marcação da Assembleia Geral da SAD, onde os acionistas iriam decidir o futuro da coletividade. Estando fora desta anterior etapa unionista, os responsáveis pelo "novo União", já pensam em termos futuros e contrataram Bruno Abreu para assumir os destinos técnicos da equipa na próxima época, assumindo de igual modo um papel de relevo na nova definição de um clube que pretende ser uma referência no desenvolvimento e promoção do jogador madeirense.





Depois de ter estado à frente da AD Porto da Cruz durante cinco temporadas e onde conseguiu conquistar a Taça da Madeira na época de 2018/19 e com experiência na área do treino desde 2012, onde se iniciou como adjunto da formação da turma sénior do CD Ribeira Brava, Bruno Abreu abraça agora um novo desafio, querendo fazer regressar o ex: popular "União da bola" ao patamar nacional do futebol português, para disputar o Campeonato de Portugal.