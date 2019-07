Bruno Alves rescinde com o Arouca

A descida do Arouca aos campeonatos não profissionais causou uma série de rescisões de vários elementos do plantel principal e o caso mais recente foi o de Bruno Alves, capitão dos arouquenses na última temporada, que agora está sem clube. O médio fez 69 jogos em duas épocas ao serviço do clube das terras de Santa Mafalda.





Bruno Alves é o 10º jogador sem clube depois de rescindir com o Arouca. Os outros casos são os de Gasparotto, Rui Vieira, Massaia, Deyvison, Breitner, Moses, Toni Correia, Malele e Arteaga.Entretanto, a equipa orientada por Henrique Nunes prepara a participação na próxima edição do Campeonato de Portugal, tendo marcado para sábado, às 10h30, um jogo-treino, no Municipal, frente ao Lourosa. As equipas voltam a encontrar-se na 3ª jornada da Série B, mas em casa dos 'leões'.