Bruno China e a salvação do Sp. Espinho: «Todos merecemos esta alegria»

O Sp. Espinho evitou a descida aos distritais após um final de temporada épico. Com apenas sete pontos nas nove primeiras jornadas, a direção entendeu mudar de treinador. Bruno China assumiu a equipa e tudo mudou: 24 pontos conquistados nas últimas 11 rondas da Série D do Campeonato de Portugal e apenas quatro golos sofridos. A goleada aplicada no terreno do rival Lourosa (4-0) retirou os Tigres da zona de descida e a confirmação do 'milagre' chegou, sábado, diante do Lusitano Vildemoinhos.





Bruno China é, naturalmente, um treinador realizado após ter conseguido salvar a equipa. "Fomos a equipa que mais pontos fez na nossa série nos últimos 11 jogos, o que corresponde a uma volta completa. Acabámos o campeonato com uma série de nove jogos consecutivos sem perder, sendo que nesta reta final todas as equipas tinham muito em jogo e a pressão era enorme. Em seis jogos em casa, conseguimos cinco vitórias e um empate, tendo sofrido apenas um golo neste último jogo. São números que demonstram a evolução da equipa, a qualidade do grupo de trabalho e a crença que tínhamos em que iríamos ter sucesso", afirmou o treinador.Antigo médio e capitão do Leixões, Bruno China desvinculou-se do emblema de Matosinhos para abraçar um novo projeto e ficou encantado com a força do seu novo clube: "O mérito é dos jogadores que desde o primeiro dia estiveram recetivos para a nossa ideia de jogo e para a mensagem que lhes passámos. Todos merecemos esta alegria: jogadores, equipa técnica, direção, staff e também os nossos adeptos, a maior força deste clube e que nos últimos jogos deram um apoio fantástico à equipa. Aceitei o desafio do Sp. Espinho consciente das dificuldades, mas confiante que, no final, o trabalho seria recompensado com uma tremenda alegria. Este clube, esta cidade e estes adeptos não mereciam uma descida de divisão."