Bruno Dias é o novo treinador do Sintrense

Bruno Dias é o treinador escolhido para assumir o comando do Sintrense, sucedendo no cargo a Hugo Falcão. Trata-se de um regresso, uma vez que o técnico de 34 anos foi adjunto de Tuck na temporada 2013/2014.Bruno Dias tem pela frente garantir a permanência do emblema de Sintra no Campeonato de Portugal, numa série em que terá de medir forças com Sacavenense, O Elvas e Loures, com todas as equipa a partir em igualdade pontual.A estreia do novo timoneiro do Sintrense está marcado para o próximo fim de semana em Loures.