Bruno Fernandes assume a liderança do União SAD

O União SAD já escolheu o treinador que irá substituir Duarte Correia que deixou o clube unionista após os maus resultados no começo desta temporada, com a equipa madeirense ainda sem conhecer o sabor da vitória e com uma derrota pesada (5-0) frente ao Maria da Fonte.





Assim, o ex–adjunto de Duarte Correia, Bruno Fernandes, assume a liderança da equipa unionista, tentando levar os madeirenses a um lugar mais condizente com as ambições do onze madeirense, que se recorde, já esteve no convívio dos emblemas principais da Liga portuguesa, mas que vive atualmente momentos bem diferentes, com um acumular de dívidas divididas entre a SAD e o clube, embora exista a aprovação de um PER aprovado pelos credores da Sociedade Anónima Desportiva azul e amarela.Recorde-se que Bruno Fernandes representou clubes como Marítimo, AD Camacha, FC Porto, Moreirense, enquanto jogador, estreando-se como técnico-adjunto esta temporada ao serviço dos azuis e amarelos. Agora, aos 47 anos, terá a sua primeira experiência na liderança de uma equipa, contando com a colaboração de José Castro e Paulo Jorge, como seus adjuntos.