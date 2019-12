U. Madeira: Bruno Fernandes é o novo assessor da SAD

O antigo médio Bruno Fernandes está de volta ao União SAD, desta feita para ser o novo assessor da administração para o futebol dos azuis e amarelos. É um regresso a uma casa que conhece bem, pois atuou por este clube quer ao nível dos escalões de formação, quer ao nível dos seniores. O ex-futebolista e agente de jogadores poderá ser uma mais-valia na área do scouting de futebolistas, para futuro recrutamento, bem como, na gestão do balneário unionista que luta para fugir aos lugares de despromoção no Campeonato de Portugal.





Recorde-se que enquanto jogador, Bruno Fernandes vestiu as cores do Marítimo, Nacional, União, FC Porto, Moreirense, Machico, Camacha e Bairro da Argentina."Desejamos ao Bruno os maiores sucessos nos desempenhos das suas funções. Que sejas bem-vindo a casa", desejou o Conselho de Administração da SAD.