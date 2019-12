Bruno Fernandes pede apoio dos adeptos

O União SAD têm este domingo uma importante partida com vista a deixar os lugares mais perigosos na tabela classificativa, série A, do Campeonato de Portugal. Os madeirenses recebem um adversário que também luta pela manutenção, a AD Oliveirense. Uma vitória daria maior tranquilidade aos unionistas e apagaria a goleada sofrida (6-0) na última ronda, em Chaves. Bruno Fernandes, o assessor da administração azul e amarela para o futebol apelou ao apoio dos adeptos.





"Quero ver os verdadeiros unionistas no próximo domingo na bancada, apoiando estes profissionais, jogadores, equipa técnica, motorista, massagista, roupeiro, diretores, que em momentos tão difíceis conseguiram segurar o clube apesar de todas as adversidades. Enquanto eu e esta administração aqui estivermos, que ninguém ouse ferir a dignidade deste grupo. Mas também garanto que através das competências que me conferiram, vou exigir profissionalismos, dedicação máxima e honrar esta camisola e este símbolo que muitos lutaram por construir e que alguns, em menos de nada, iam conseguindo destruir. Por isso apelo, precisamos dos verdadeiros unionistas, aqueles que sentem o clube, que servem o clube e que não se servem do clube, apareçam em massa no próximo domingo, às 15 horas, no Liceu", disse o antigo médio que vestiu as cores dos três clubes madeirenses.

Capitão pede desculpa pela goleada sofrida

Também o capitão Miguel Fidalgo dirigiu uma palavra aos adeptos do União, relembrando a goleada sofrida na última jornada, frente ao Chaves B. " Em nome do grupo de trabalho, quero pedir desculpa aos sócios e a esta administração que tanto tem feito para que as coisas sejam feitas de forma correta. A derrota do passado domingo, apesar de muito pesada, não aconteceu por falta de dignidade. Iremos deixar o sangue em campo no próximo domingo", disse o experiente jogador.