Bruno Mendonça chega por empréstimo ao União da Madeira

No mesmo dia em que anunciou a chegada do médio André Sousa (ex: Leça), os responsáveis do União da Madeira, conseguiram mais um reforço para o seu plantel. Bruno Mendonça, de 25 anos, está na Madeira por empréstimo do Atlético da Malveira, até ao final da presente temporada. Este futebolista joga a médio e chega ao Funchal depois de ter passado pelos escalões de formação do Sporting e pelo Braga B entre 2012 e 2015. O presidente Filipe Silva continua a apostar na renovação de um plantel que garanta lutar pelo regresso à 2ª Liga.