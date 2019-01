Bruno Miguel rescinde com a U. Leiria

O central Bruno Miguel rescindiu com a U. Leiria, alegando salários em atraso. O jogador, de 36 anos, termina sem glória a segunda passagem pela cidade do Lis (representou a antiga SAD entre 2007 e 1011), garantindo que decidiu cessar o vínculo "para proteger o grupo de trabalho"."Sinto-me muito triste por abandonar um projeto que me venderam no início da época, mas que, a manter este caminho, não vai dar certo. Estamos a ser enganados há vários meses. São promessas atrás de promessas. Voltei a Leiria porque me senti na obrigação de ajudar a União, mas fui obrigado a deixar a equipa", afirmou o defesa, um dos principais reforços dos leirienses.Também de saída está o avançado João Vieira, que rescindiu por mútuo acordo e rumou ao Vilafranquense. O jogador, produto da formação da União, somou 26 golos no Campeonato de Portugal no último ano e meio, sendo uma baixa de peso para o novo técnico, Filipe Cândido, que se estreou no banco dos leirienses diante do Peniche (2-1). No domingo, a União visita o líder BC Branco e também não poderá contar com o contributo do médio Maks, que será cedido ao Vizela.Na semana passada foi tornada pública a existência de salários em atraso na U. Leiria, equipa que está a dois pontos da liderança da Série C e que vai no terceiro treinador da temporada.