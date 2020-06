Bruno Ribeiro tem um mês por receber do Olhanense: «Mando mensagens e não respondem»

Depois de orientar o Olhanense entre janeiro e fevereiro, Bruno Ribeiro deixou o comando técnico dos algarvios e ainda tem, tal como a restante equipa técnica, o salário referente ao mês de fevereiro por receber. É o próprio treinador quem fala sobre a situação, destacando os contactos que tenta fazer... sem sucesso.





"Quando saí chegámos a um acordo em que iam pagar fevereiro, mas agora mando mensagens e não respondem. O investidor italiano responde e diz-me que não sabe o que há de fazer. O Luís Torres vê as mensagens e não responde à equipa técnica. Aos jogadores não sei se pagou, mas à equipa técnica nada. Ficou de pagar até 15 de março. Saímos a 26 ou 27 de fevereiro e falta pagarem. Mando mensagens e não respondem", explica o treinador, de 44 anos, aA saída prematura - orientou apenas oito jogos e deixou a equipa na segunda posição, na altura, a dois pontos da liderança - deveu-se a desentendimentos, mas o acordo de que o mês de fevereiro seria pago tinha sido alcançado. "Foi um desentendimento com a direção. As coisas não estavam a funcionar e decidimos sair. Eles também achavam que não estávamos a funcionar e que as coisas não estavam a correr bem com os jogadores porque deviam trabalhar mais. Houve um desentendimento. Mas pagavam sempre no dia 15 e a 15 de março pagavam o fevereiro. Até hoje nada. O investidor italiano responde, mas diz que não sabe o que há de fazer, nem sabe se consegue pagar", refere.Trata-se de algo que deixa Bruno Ribeiro frustrado, especialmente porque vê os elementos da SAD do Olhanense focados na luta contra as decisões tomadas pela Federação Portuguesa de Futebol relacionadas com o fim do Campeonato de Portugal."Ouvimos falar das manifestações... Olhem para eles próprios e perguntem por que é que não pagam às pessoas. Têm toda a razão em querer subir de divisão, mas são leis que estão feitas e não me meto nisso. Têm é de cumprir com as pessoas que trabalham", aponta, destacando que está a recorrer a outros meios: "Mandei um e-mail para a Associação de Treinadores e estou à espera que me respondam."