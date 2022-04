Bruno Saraiva rende Hugo Faria no comando do Louletano

Bruno Saraiva é o novo treinador do Louletano, equipa algarvia que luta pela manutenção no Campeonato de Portugal, encontrando-se no último lugar da sua série.Saraiva sucede a Hugo Faria, que cessou funções esta sexta-feira (assim como o adjunto Arlésio Coelho) e é o terceiro treinador do Louletano esta temporada, iniciada sob a orientação de Pedro Lomba.O Louletano é terceiro colocado na Série 12 da manutenção/descida, a única que tem três equipas, devido à desclassificação do Pinhalnovense, com apenas um ponto somado, contra quatro do Imortal e dois do Esperança de Lagos.Bruno Saraiva, que já passou pelo Olhanense (na 1.ª Divisão), estava inativo desde 2018/19, época em que comandou o Moncarapachense.