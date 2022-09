Bruno Silva reforça meio-campo do GD Bragança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O GD Bragança, equipa que milita no Campeonato de Portugal, oficializou esta quinta-feira a contratação do médio Bruno Silva. O jogador, de 20 anos, chega por empréstimo do Paços de Ferreira, clube onde chegou a realizar a pré-temporada, até ao final da época 2022/23.