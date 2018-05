O município de Faro "congratula todos os atletas, técnicos, dirigentes, funcionários e adeptos do Sporting Clube Farense, pela subida da equipa de futebol profissional à 2.ª Liga", consumada este domingo, em Vila Franca de Xira.A fim de reconhecer o feito, os responsáveis da Câmara Municipal de Faro agendaram uma receção ao grupo, nos paços do concelho, para as 18.30 horas desta segunda-feira.

Autor: Armando Alves