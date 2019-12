Canelas 2010 aponta o dedo a Rui Moreira: «Remeta-se ao papel de presidente da Câmara»

O Canelas 2010 emitiu, este sábado, um comunicado com duras críticas a Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, que, ao início do dia, numa troca de palavras com Fernando Madureira , jogador do clube e líder dos Super Dragões, apontou que "o Porto não é Canelas", isto a propósito das alegações de Macaco de que "houve falta de segurança" na Invicta nestes últimos dias.Esta tomada de posição não caiu bem ao emblema gaiense, que, numa longa nota, deixou várias reparos ao edil, um dos quais a exigir respeito para com o próprio Canelas 2010."Na sequência das infelizes declarações do Presidente da Câmara Municipal do Porto, o Sr. Rui Moreira, na sua página oficial do facebook, o C. F. Canelas 2010 não pode deixar de mostrar a indignação com os referências a nossa instituição. Bem sabemos que Canelas não é o Porto, mas merece idêntico respeito. Mais, podemos assegurar ao sr. Rui Moreira que Canelas não tem os problemas de segurança que a cidade do Porto teve esta semana. Até aceitamos que o Presidente da Câmara Municipal do Porto pouca ou nenhuma responsabilidade tenha nos problemas de segurança ocorridos na cidade do Porto durante esta semana. Já não podemos aceitar que, relativamente a factos com esta gravidade, tenha tentado obter dividendos políticos", escreveu o clube, prosseguindo com a toada crítica."Senão vejamos, os incidentes mais graves aconteceram nas noites de terça e quarta feira, conforme se pode constatar nos diversos vídeos que circulam nas redes sociais. Nesses dias, por falta de policiamento, o que aliás, é recorrente na cidade do Porto, tiveram que ser, os seguranças e população da cidade, a restabelecer a segurança na cidade do Porto. Muito injustas são, as afirmações do sr. Rui Moreira, quando refere que, os seguranças apenas defenderam os estabelecimentos comerciais em que trabalham, sabendo ele que, mesmo que fosse o caso, o que não foi, também estariam a defender os frequentadores desses mesmos locais, por inerência, estariam a prestar um serviço à cidade do Porto. Na terça e na quarta feira enquanto a cidade estava abandonada À sua sorte, não se viu o sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. Há quem diga, que estaria a solicitar escolta policial, para quando, os principais causadores dos distúrbios já tivessem abandonado o País, pudesse ir para a baixa da cidade do Porto, colher louros políticos", podia ler-se na mesma nota.Em jeito de conclusão, o Canelas 2010 lembrou o caso Selminho e deixou um conselho a Rui Moreira. "Quando se referir ao C. F. Canelas 2010 não se esqueça que, apesar de tudo o que possam dizer e pensar, nunca recebemos a visita da PJ, tal como aconteceu com a C.M.P., no caso Selminho, em Julho passado. Remeta-se ao papel de Presidente da Câmara Municipal do Porto e resolva os problemas dos Portuenses, deixe-se de polémicas a procura de mediatismo, até porque o cargo que agora ocupa tem inerentes responsabilidades diferentes daquelas que tinha quando era comentador desportivo", finalizou o clube.