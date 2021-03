Canelas falha ataque ao topo da Série D

O Canelas não foi além de um nulo na visita ao Águeda e falhou a subida à liderança da Série D do Campeonato de Portugal.





Ao somar o quarto jogo seguido sem vencer, a formação de Vila Nova de Gaia compromete as aspirações de ir ao playoff de subida à Liga Sabseg – reservado para os vencedores das séries –, uma vez que, apenas com duas jornadas por disputar, está a um ponto do Anadia, que tem menos um jogo.