Canelas multado por insultos e cuspidelas de adeptos a jogadores da Sanjoanense

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o Canelas em 765 euros por comportamento incorreto do público durante a receção à Sanjoanense, no passado domingo (dia 9), em partida da 21ª jornada da série B do Campeonato de Portugal.

Segundo o mapa de castigos do CD divulgado esta sexta-feira a penalização ao emblema de Vila Nova de Gaia surge por "violação de deveres relativos à prevenção da violência" e o documento aponta vários insultos e cuspidelas dos adeptos do Canelas dirigidos a jogadores da equipa adversária "no intervalo e no final do jogo".





"Aquando da passagem dos jogadores da AD Sanjoanense do relvado para o balneário, no intervalo e no final do jogo, o público afeto à equipa do CF Canelas que se encontravam na bancada central, exclusivamente dedicada aos adeptos da equipa visitada, cuspiu-lhes para cima, bateram com as mãos na cobertura que protege o acesso à escada e entre outros nomes chamavam-lhes: 'Filhos da p***'; 'Cab****'; e 'Hoje não saem daqui'", pode ler-se na descrição do castigo, baseado no relatório do delegado da FPF.