Capitães focados no troféu

Os capitães do Vianense e do Atlético fizeram a antevisão da final do Campeonato de Portugal, agendada para amanhã, às 16 horas. O capitão dos minhotos, Ruca Sobral, sublinhou que a subida de divisão era o principal objetivo da época, mas acrescentou que "a partir daqui, tudo o que vier será um bónus".Destacou a união e a consistência da equipa como pontos fulcrais para o sucesso da subida à Liga 3. Do lado oposto, o capitão do Atlético, Daniel Oliveira também lembrou que o principal objetivo já estava garantido, a subida ao terceiro escalão do futebol português. "Agora temos a expectativa de poder conquistar um troféu, ainda por cima num estádio mítico", disse. Ambas as equipas terminaram a fase de subida no 1º lugar das suas séries e vão, amanhã, discutir o título de vencedor do Campeonato de Portugal.