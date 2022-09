Capitão do Castro Daire deu o exemplo e viu cartão branco em jogo do Campeonato de Portugal

Marcel, capitão do Castro Daire, foi protagonista de um comportamento raro num campo de futebol, no jogo da 1.ª jornada do Campeonato de Portugal com o Machico, na Madeira, o qual terminou empatado a dois golos.Pedro Martins, árbitro da partida, ficou com dúvidas em assinalar penálti, após um lance na área dos madeirenses a envolver Marcel, e foi o próprio jogador a confirmar que não havia razão para marcar o castigo máximo. Perante tal atitude, o árbitro mostrou-lhe o cartão branco e, após o final do jogo, os dois tiraram uma fotografia para recordar o momento.Recorde-se que, também neste sábado, no V. Setúbel-Caldas, da Liga 3, as equipas médicas dos dois clubes viram cartão branco, por assistirem um adepto nas bancadas do Estádio do Bonfim.