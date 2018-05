Continuar a ler

Subir a pulso



O avançado chegou ao Lis como um desconhecido em janeiro de 2009. Veio à experiência, fez apenas um treino e o técnico Manuel Fernandes recomendou, de imediato, a sua contratação. O resto é história: 11 golos e duas assistências em 12 partidas e um contributo decisivo para a recuperação na tabela que permitiu o regresso ao escalão principal. Amanhã, espera voltar a festejar uma subida, mas agora na pele de adepto.

O brasileiro Carlão, um dos artífices da última subida de divisão da U. Leiria, em 2008/09, vai estar amanhã nas bancadas do Municipal como adepto dos leirienses. O avançado, que representa os cipriotas do Nea Salamina e pode estar a caminho do Belenenses conforme Record noticiou anteontem, acredita na promoção da equipa de Rui Amorim e diz que não tem quaisquer "dúvidas de que o público vai comparecer em massa para apoiar a equipa neste jogo tão importante da época", tal como aconteceu na ponta final da subida ao escalão principal na qual participou há nove anos.O jogador está "muito confiante" no triunfo sobre o Mafra e revela que nunca deixou de seguir a União. "Sempre que posso estou presente e procuro manter-me informado através de amigos e também da página do clube", revela Carlão, de 31 anos, que não esquece a passagem de dois anos por Leiria. "Sem dúvida que foi o clube mais marcante de toda a minha carreira pois abriu-me as portas do futebol europeu", frisa.

Autor: Joaquim Paulo