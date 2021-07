Carlo Perrone é o novo treinador do Olhanense

O italiano Carlo Perrone, de 61 anos, que esteve inativo nas duas últimas temporadas, é o novo treinador do Olhanense, sucedendo ao holandês Edgar Davids. Os rubronegros irão participar no Campeonato de Portugal.





Antigo jogador de Empoli, Bari, Atalanta e Padova, entre outros clubes, Perrone foi depois adjunto durante largos anos e, como treinador principal, soma passagens por Salernitana, L'Aquila e Giorgione, todos dos escalões inferiores do futebol italiano.Lapo Lenardon é o novo treinador adjunto, enquanto Vicente Touré (preparador físico), Jorge Viegas (analista de desempenho) e Manuel Vicente (treinador de guarda-redes) transitam da anterior equipa técnica.A nível diretivo registam-se também alterações, com destaque para Stefano Pirrone, empresário ligado ao mundo da arte, que passa a ostentar o título de presidente honorário da SAD do Olhanense.Antonello Di Iorio será o administrador delegado e Luca Bocconcello assume o cargo de diretor desportivo e responsável pela área técnica.Os novos responsáveis estão a desenvolver esforços para construir uma equipa competitiva, capaz de "honrar e respeitar a gloriosa história" do centenário Olhanense, conforme é referido numa nota colocada nas redes sociais.